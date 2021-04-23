Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Bidenle yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
23.04.2021 - 23:19 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : çavuşoğlu,bakan,görüşme,
785136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785136.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER