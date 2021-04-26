Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, iddianamenin kabulüne ilişkin kararı okudu. Sanıkların kimlik tespitine geçildiği sırada sanık avukatları, söz alarak duruşma salonuna giremeyen avukatlar olduğunu öne sürdü.

Başkan Çolak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeterli sayıda avukatın salona alındığını, ayrıca yerleşkede avukatlara özel tahsis edilen başka bir salon bulunduğunu, isteyen olursa o salondan da duruşmanın takip edilebileceğini söyledi. Bunun üzerine salonda bulunan avukatlar, oturdukları sıralara vurarak alkışlarla durumu protesto etti.

Mahkeme Başkanı Çolak'ın, duruşma düzenini bozanları salondan çıkartacağını bildirmesi üzerine sanıklar da alkışlayarak protestoya katıldı. Bu sırada tutuklu sanıklardan Sebahat Tuncel, "Savunma hakkı engellenemez" şeklinde slogan atmaya başladı. Protesto ederek salondan ayrılan sanık avukatlarının, bu esnada tutuklu sanıklara "mahkemeye kimlik tespiti yaptırılmaması" yönünde telkinde bulundukları duyuldu.

Tek tek isimleri okunan sanıklardan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hariç diğerleri, isimleri okunmasına rağmen salonda hazır olduklarına dair beyanda bulunmadı.

Duruşmayı izleyen bazı müştekiler de sanıklara ve avukatlarına tepki gösterdi.

Duruşmayı izlemek için gelen basın mensupları ve avukatlar, yerleşkeye ateş ölçümleri yapılarak girdi. Cezaevi yerleşkesine giren araçlar tek tek aranırken jandarmaya ait "drone" da havadan görüntü aldı.

Basının da yoğun ilgi gösterdiği duruşma için Sincan Cezaevi Jandarma Taburu ile Ankara İl Jandarma Komutanlığından gelen jandarma personeli görev alıyor. Cezaevi yerleşkesinde de çok sayıda sivil ve resmi kıyafetli polis hazır bulunuyor.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kobani olayları davasıyla ilgili, "Birliğimize kastedenler, ayrılıkçı amaçlarla sokakları kan gölüne çevirenler, terör faaliyetleri ile ülkemizi esir almaya çalışanlar için, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve 37 kişinin katilleri için şimdi hesap vakti." açıklamasını yaptı.Duruşmayı takip eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, "Ölen vatandaşlarımızın azmettiricisi olan kravatlı terörist Selahattin Demirtaş ve HDP milletvekillerinin 'Sokağa çıkın' çağrısıyla başlayan olaylarda 37 vatandaşımız katledilmiş, 300'ün üzerinde güvenlik görevlimiz yaralanmış, devlet daireleri ve okullar ateşe verilmişti. Adı geçen HDP'li vekiller, o gün can veren vatandaşlarımızın azmettirici katilleridir. Bizim için içeride dava edilenler ile dağdaki teröristler arasında fark yoktur. Devletimize başkaldıran herkes elbette bedelini ödeyecektir. Terör ile bağlantısı tespit edilen kişilerin bir kere daha milletvekili olamayacak şekilde milletvekilliğini düşürün, partilerini kapatın. Düşünce özgürlüğü adı altında devletimizi bölmek isteyen bu hainlere destek olanlara şehitlerimiz adına gereken cezayı verin. Terör suçu işleyen, teröre yataklık eden kim varsa müebbet ile yargılayın. Devletimizin terör örgütleriyle vermiş olduğu etkin mücadeleye gölge düşürmeyin. Gazi Meclisimizin gündemine tekrar idam yasasını alın ve bir referandum kararıyla milletimize başvurun. Terör ile mücadelede teröriste verilecek cezanın hükmünü aziz milletimiz versin. Terörist Demirtaş'ı övücü ve destekleyici ifadeler kullanan, Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savunan kişileri de kınıyoruz." dedi.