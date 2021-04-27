Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Kıbrıs müzakereleri, yaklaşık dört yıllık aranın ardından bugün yeniden başlıyor. Kıbrıs meselesinin çözümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ile garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan, BM’nin ev sahipliğinde İsviçre'nin Cenevre kentinde 5+1 formatında bir araya gelecek.

Türk tarafı, görüşmelerde Kıbrıs'ta artık çözüm için yeni adımlar atılması gerektiğini vurgulayacak. Rum kesimi tarafından sürekli dile getiren ‘Ada’nın Türk askerinden arındırılması’ isteğinin, KKTC’nin kırmızı çizgisi olduğu bir kere daha ifade edilecek. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon haklarından vazgeçmeyeceğinin altının çizileceği toplantıda, artık Ada’da ‘federasyon’ yerine ‘iki devletli çözüm’ formülü ortaya konacak. Kıbrıs’ın bağımsız bir devlet olması gerektiği gündeme getirilecek. Türkiye'yi başında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bulunduğu bir heyet temsil edecek.

MÜZAKERELERDE YENİ SAYFA

Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasında 50 yıldan fazla süredir BM öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerinde bugüne kadar "iki toplumlu, iki bölgeli federasyon" çözümü üzerine çalışıldı. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı. En son dört yıl önce İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yürütülen Kıbrıs gayriresmî görüşmelerinde sonuç alınamamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz ayalarda yaptığı açıklamada, Ada'da on yıllarca süren statükonun ardından sahada geri dönüşü imkânsız olabilecek değişimler yaşandığına işaret etmişti. BM Genel Sekreteri Guterres toplantıda taraflardan, tutumlarına açıklık getirmelerini talep edecek. Bu doğrultuda, Türk tarafı, 53 yılı aşkın süredir devam eden görüşmelerde ilk defa “iki eşit egemen devlet” temeline dayanan formülü gündeme taşımış olacak.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TÜRKİYE"

Kıbrıs'ta artık çok şeyin değiştiğini, çok farklı beklentilerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu vardır. Dolayısıyla biz orada artık federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan, iki bağımsız, egemen ve eşit devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşma olabileceğini söyleyeceğiz. Önemli olanın bir anlaşmayı yaptıktan sonra onun kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesidir, halklarımızın bundan yarar sağlamasıdır, bölgesel gelişmelerin oluşmasına da katkı sağlayabilmesidir. Tatar "Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır" ifadelerini kullandı.