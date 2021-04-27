Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Barosu da HDP ile aynı paralelde bir açıklama yaptı. Açıklamada “Diyarbakır Barosu olarak; Ermeni toplumuna karşı işlenen ve inkâr edilen suçun utancıyla yüzleşme, işlenen suçların delillerinin ortaya çıkarılması ve yeryüzüne dağılmış Ermeni komşularımızın ruhlarının huzura ermesi için “hakikatin açığa çıkarılması” sürecinin başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Diyarbakır Barosu bir hukuk örgütü olmanın sorumluluğuyla; söz konusu dönemde yaşananların ve kardeş Ermeni Halkına uygulanan vahşete ilişkin hakikatin ortaya çıkması adına elinden geleni yapmaya hazırdır” denildi.

Açıklamada Ermeni çetelerin katlettiği yüzbinlerce Müslüman Türk’ten bahsedilmedi.

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında geçmiş yıllarda aynı gerekçeyle davalar açılmıştı.

Bu arada birçok baro Biden'in açıklamasını protesto etti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Soykırım iftirasının yegane sebebi, Türkiye'yi politik olarak yıpratmak, Ermenistan'ın toprak ve tazminat iddialarına zemin hazırlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş sonunda İngilizlerin, Malta'ya götürdükleri Osmanlı asker ve bürokratlarını Ermenilere karşı toplu kıyım yaptıkları iddiası ile soruşturduklarını, Osmanlı arşivlerini didik didik ettiklerini ancak dava açacak bir delile ulaşamayarak bundan vazgeçtiklerini aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti: "En yoğun Ermeni nüfusunun bulunduğu başta İstanbul olmak üzere çoğunluk ilimizde Ermenilerin başka yerlere nakledilmemiş olması tehcirin sebebinin Ermenilere zarar vermek olmadığının, tam aksine Ermeni çetelerin saldırılarından korunmak olduğunun bir kanıtıdır. Savaş sırasında olan şudur, Rusların kışkırtması ve desteğiyle Doğu vilayetlerimizde bir kısım Ermeniler çeteler kurarak devlete karşı ayaklanmışlar, Türk köylerini basıp kadın çocuk demeden katletmişler, ordunun ikmal hatlarını vurmaya başlamışlardır. Bunun üzerine buralardaki Ermenilerin başka bölgelere yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bu nakil sırasında çeşitli düzensizlikler ve güvenlik sorunları yaşanmış, Osmanlı Hükümeti sorumlu gördüğü memurlar hakkında soruşturmalar açmış, gerekli cezaların da verilmesini sağlamıştır. Bu, devleti idare edenlerin soykırım kastıyla hareket etmediklerinin bir başka delilidir."