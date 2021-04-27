Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşa ekmek dağıtımının engellendiğine yönelik iddialara cevap veren Göksu, Halk Ekmek uygulamasının AK Parti döneminde başladığını hatırlattı. Göksu, "Mesele halkımızın ekmeğe daha hızlı ulaşmasıysa, İBB Meclisi'nden geçirdiğimiz 'halk ekmeğin tüm bakkallarda satılabilmesinin' önünü açan yetkinin gereğini yapın" ifadelerini kullandı.





Göksu ayrıca Halk Ekmek ile ilgili gerçeklerin neler olduğunun anlatıldığı bir de video paylaştı. Göksu videolu cevabında şunları belirtti: "Saygıdeğer İstanbullular, Halk Ekmek üzerinde sürekli bir algı ve manipülasyon operasyonudur gidiyor. Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve provokatörleri buradan size bir ekmek çıkmaz. İstanbul'da 20 bin 30 bin kapasiteden 3 milyon kapasiteye Halk Ekmeği çıkartan AK Parti'dir. Temel soruyu sormak isterim. Acaba Halk Ekmek ile ilgili bugüne kadar bir kuruşluk ilave yatırım yaptınız mı üretim kapasitesini bir tane attırdınız mı? Elbette hayır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yapmaz. Sadece yıkar."