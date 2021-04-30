Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
30.04.2021 - 14:58 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,terörist,
786730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786730.aspx
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