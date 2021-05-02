Oktay, Twitter hesabından, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifinin çalışmalarına ilişkin videoyu alıntı yaparak, "Anadolu kadınının tarih boyunca üretmediği, alın teri dökmediği tek bir an dahi olmamıştır. İşte o emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ülkemin güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor"
02.05.2021 - 00:41 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarda görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
787095 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787095.aspx
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