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Bakan Soylu açıkladı: Etkisiz hale getirilen 6 teröristin kimlikleri tespit edildi
03.05.2021 - 11:01 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu: Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede 1'i Turuncu, 1'i Gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi
Etiketler : Süleyman Soylu,
787377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787377.aspx
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