Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, trafik kazalarının önüne geçmek için ne gibi tedbirler aldıklarını anlattı. Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülüğünde özellikle trafik yoğunluğunun arttığı bayram ve yaz tatili dönemlerinde birçok kampanya hazırladıklarını söyledi. Trafik güvenliği eğitimlerinin 2018’den itibaren yoğunlaştırıldığını belirten Tolga Hakan “Son iki yılda 7-7,5 milyon yol kullanıcısına ulaştık” dedi. Sürücülerin ehliyeti aldıktan sonra eğitim görme imkânı olmadığına işaret eden Hakan “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile eğitimlerin belli dönemlerde alınması konusunda birtakım hedefler belirledik. Kaza yapan sürücüleri mecburi eğitime tabi tutma imkânımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezinden aldığımız bilgiler doğrultusunda kaza yoğunluklarına ve kazaya karışan sürücülerimizin yaş gruplarına göre birtakım değerlendirmeler yapacağız. Bu istatistiki bilgilere göre hangi periyotlarda eğitim almaları gerekiyorsa o periyotlarda eğitime katılmaları konusunda bir mevzuat çalışması yapacağız. Sürücü kurslarımıza tekrar çağrılıp hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere tabi tutulmaları sağlanabilecek. Ayrıca bu sürücülerin durumları tarafımızca takip edilecek” diye konuştu. Hakan, bu sürücülerin ehliyetlerinin geçici süreyle alınıp alınmayacağının henüz kararlaştırılmadığını da ekledi.