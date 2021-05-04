Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, sucul istilacı ve yabancı türlerle mücadele kapsamında balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz kaynaklarının sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla istilacı balon balıklarından benekli balon balığı türünü avlayan küçük ölçekli balıkçıların desteklendiğini anımsatan Pakdemirli, bu kapsamda 46 bin 192 adet balon balığının bertarafının sağlandığını aktardı.

Pakdemirli, geçen yıl tek tür için verilen destekleme kapsamının ülkede bulunan irili ufaklı 8 balon balığı türünü içerecek şekilde ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere genişletildiğine dikkati çekerek, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Cumhurbaşkanı'mız tarafından imzalandığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"3 yılda 16,5 milyon balon balığı bertaraf edilecek"

Balon balığı desteklemesi kapsamında bu balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda en büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek. Bunun için en fazla 500 bin adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme, kalan 7 tür için de tanesi 50 kuruştan 5 milyon adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme planlandı. Toplamda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz."

Pakdemirli, desteklemenin 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacağına işaret ederek, "3 yılda 16,5 milyon balon balığı kaynaklarımızdan bertaraf edilecek." değerlendirmesinde bulundu.