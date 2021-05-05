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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı
05.05.2021 - 14:25 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
27. Dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 4 Mayıs 2021 tarihinde twitterden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Etiketler : Aykut Erdoğdu,
787960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787960.aspx
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