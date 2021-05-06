Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Bosna Hersek’in siyasi birliği, toprak bütünlüğü, barış ve huzurunu güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizen Çavuşoğlu, 12 yıl aradan sonra Mostar’da seçimlerin gerçekleştirilmesinden de memnuniyet duyduklarını kaydetti. Çavuşoğlu, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü konusunda dolaşıma sokulan kâğıtlarla ilgili ise Türkiye'nin tepkisini belirttiğini hatırlatarak “Bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim” dedi. Slovenya’ya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında da konunun gündeme geldiğine ve Sloven yetkililerin de bu belgeleri kabul etmediğine işaret eden Çavuşoğlu, dolaşıma sokulan isimsiz art niyetli çalışmaların kimseye faydası olmadığının altını çizdi.