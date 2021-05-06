Türkiye’nin Bosna Hersek’in siyasi birliği, toprak bütünlüğü, barış ve huzurunu güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizen Çavuşoğlu, 12 yıl aradan sonra Mostar’da seçimlerin gerçekleştirilmesinden de memnuniyet duyduklarını kaydetti. Çavuşoğlu, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü konusunda dolaşıma sokulan kâğıtlarla ilgili ise Türkiye'nin tepkisini belirttiğini hatırlatarak “Bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim” dedi. Slovenya’ya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında da konunun gündeme geldiğine ve Sloven yetkililerin de bu belgeleri kabul etmediğine işaret eden Çavuşoğlu, dolaşıma sokulan isimsiz art niyetli çalışmaların kimseye faydası olmadığının altını çizdi.
Bakan Çavuşoğlu: Dolaşıma sokulan kâğıtlar art niyetlilik
06.05.2021 - 02:47 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 02:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu “Siyasi olarak mükemmel olan ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl geliştirebileceğimizi tüm arkadaşlarımızla beraber ele aldık” dedi.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
788091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788091.aspx
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