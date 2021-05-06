Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı büyükelçileri ve Almanya'dan turizm profesyonellerini, gazetecilerini Türkiye'de ağırlayarak Güvenlik Turizm Sertifika Programı uygulamalarını yerinde gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı, son olarak Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko başkanlığındaki heyeti misafir etti.

Bakanlık, Turizm Sertifika Programını yerinde görmek için Rusya'dan gelecek heyeti ağırlamaya hazırlanıyor.

"Ukrayna, uygulamayı başarılı buluyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine, Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Tkachenko başkanlığındaki heyetin Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı için Antalya'ya geldiğini, Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında turizm işletmelerindeki tedbirleri yerinde incelediğini söyledi.

Heyetin son derece memnun şekilde Türkiye'den ayrıldığını vurgulayan Alpaslan, Ukrayna'nın Türkiye için önemli pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Özellikle Rusya'nın uçuşlarda kısıtlama getirdiği şu dönemde her pazarın öneminin daha da arttığına işaret eden Alpaslan, şöyle devam etti:

"2019 yılında 1,5 milyonu aşkın Ukraynalı ziyaretçi ülkemize seyahatte bulundu. Geçen yıl salgın koşullarına rağmen 1 milyon civarında Ukraynalı ziyaretçi ülkemize tatile geldi. Bu çerçevede Ukrayna heyetine Türkiye'de Güvenli Turizm Sertifika Programımızı ve gelen ziyaretçilerin sağlıklı, güvenli ortamda tatil yapmalarına ilişkin aldığımız önlemleri yerinde gösterdik. Onlar da programın güvenli ve başarılı olduğunu ifade ettiler. Ukrayna pazarımız halen açık, ziyaretçi gelmeye devam ediyor."

Alpaslan, Türkiye'deki sertifika programının sadece Ukrayna'nın değil, dünyanın takdirini kazandığını vurguladı.

Türkiye, Rusya heyetini bekliyor

Program çerçevesinde geçen yıldan bu yana hem Türkiye'de tedbirleri artırdıklarını, hem de yurt dışına yönelik tanıtımlar yaptıklarını anlatan Alpaslan, "Bu doğrultuda bazı ülkelerden heyetleri ülkemizde ağırlayıp, uygulamalarımızı, aldığımız tedbirleri yerinde gösteriyoruz. Güvenli Turizm Sertifika Programının anlatılması çerçevesinde tüm hedef pazar ülkelere yönelik görüşmelerimiz devam ediyor, Rusya'ya yönelik de böyle bir çalışmamız var. Rus heyetiyle karşı karşıya gelmek Ramazan Bayramı'ndan önce mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki turizm sirkülasyonunun az da olsa devam ettiğine değinen Alpaslan, "Şu anda Rusya'da ciddi bir kısıtlama var, Avrupa ülkelerinde de kısıtlamalar devam ediyor. Ancak Doğu Avrupa, Orta Doğu ve çok sınırlı sayıda da olsa bazı ülkelerden ziyaretçilerimiz var." diye konuştu.