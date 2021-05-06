Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatla tuzaklanan el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor.

Bu kapsamda, Avaşin bölgesinde önemli bir mağara ele geçirildi.

Mağarada yapılan aramada, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 150 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 300 adet PKMS makineli tüfek mühimmatı, 250 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 100 elektrikli fünye, 500 mekanik fünye, 800 patlangaç, 50 milimetre infilaklı fitil, 100 tahrip kapsülü, 20 adet alfa fair, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 6 büyük tüp, 2 jeneratör, zaman ayarlı düzenek, küçük telsiz, kumanda, monitör, UPS, hilti, 7 hilti ucu, 2 oksijen tüpü, 6 akü, 10 gaz maskesi ile çeşitli örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerle birlikte mağara kullanılamaz hale getirildi.

Bakanlık ayrıca mağaraya ilişkin görüntüleri internet sitesinden paylaştı.