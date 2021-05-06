Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır” ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı: “Mısır’la görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir”
06.05.2021 - 18:57 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye-Mısır istişareleri samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur” denildi.
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