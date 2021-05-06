Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan koronaya yakalandı
06.05.2021 - 21:35 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Etiketler : Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan,Covid-19,korona,PCR,pozitif,
788287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788287.aspx
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