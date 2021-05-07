Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ parti kurma çalışmalarında sona geldi. Yeni partinin kamuoyuyla paylaşılması için önce 19 Mayıs tarihi belirlendi. Tam kapanma nedeniyle nihai tarih haziran ayına alındı.

Parti programında son aşamaya gelindi

TRT Haber'in haberine göre; Ümit Özdağ, istifasının ardından 2 aylık süreçte yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Kurucular kurulunda yer alacak isimler tek tek belirlendi. Yeni kurulacak partinin programı da artık son aşamada. Tüzük çalışması tamamlandı. Yeni partinin ismi üzerinde de mutabakata varıldı.