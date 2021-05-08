Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.

Konuşmasında, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye, onlarla sohbet etmeye, onları dinlemeye büyük önem veriyorum. Çünkü biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Milletimizin geçmişten bugüne verdiği mücadelede gençlerimiz hep önde oldu, öncü oldu. Yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin önderleri ve mirasçıları da yine gençler olacaktır. Sizlere müreffeh ve güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki sizler de devraldığınız bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Yaşamın her alanında yapacağınız tercihlerin, alacağınız kararların kişisel hayatınızla birlikte ülkemizin geleceğini de inşa edeceğini unutmayın. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz."

"BİR SÜRE DAHA HEPİMİZİN FEDAKARLIK YAPMASI GEREKİYOR"

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle her birinize Rabb'imden başarılı ve sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin aileleri ve arkadaşlarına selamlarını ileterek, "Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.

"SİZLER BU ÜLKENİN 2053 VİZYONUNU HAYATA GEÇİRECEK KUŞAKLARSINIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra bağlantılarla gençlerin sorularını yanıtladı.

Rize'den bağlanan 20 yaşındaki Eda Nur Balcı, Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Baba ocağınız Rize'den kucak dolusu sevgiler ve selamlar iletiyorum. Aynı zamanda ailemin de selamları var. Heyecanla bugünü bekledik. Unutmayacağımız bir anı yaşıyoruz." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Erdoğan, "Ama çok fazla heyecanlanıyorsun. Eda Nur, Rize'nin neresindensin?" diye sordu. Balcı'nın Veliköylü olduğunu öğrendikten sonra Erdoğan, "Veliköy'de çok yakınlarım var. Kopuzlar'ı tanır mısın?" sorusunu yöneltti. Balcı'nın "Annem Kopuzlar'dan." yanıtını alınca Erdoğan, "O zaman annene özellikle selam söyle. Hayatımda ilk patronum Kopuzlar'dandı. Allah rahmet etsin." dedi.

Eda Nur Balcı, salgının neden olduğu tahribata karşılık destek paketleri açıklandığını hatırlatarak, gençlere bu süreçte bir sorumluluk düşüp düşmediğini sorması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Sormuş olduğun sorunun içeriği itibarıyla gerçekten tüm gençliğimizi yakından ilgilendiren bana göre üç tane önemli boyutu var. Birincisi, kurallara riayet ederek salgının bir an önce tehdit olmaktan çıkmasına özellikle gençlerimizin yardımcı olması, destek vermeleridir. İkincisi, yalan ve yanlış haberlerle milletimizin moralini bozmak isteyenlere fırsat tanımamalarıdır. Biliyorsunuz ciddi manada dezenformasyon yapılıyor ve bu kadar önemli yatırımlar olmasına rağmen, bu yalan yanlış haberlerle halkımız aldatılıyor. Üçüncüsü ise şartlar ne olursa olsun kendilerini geliştirmeye, okumaya, tefekküre, geleceğe hazırlanmaya devam etmeleridir. Unutmayınız sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçirecek kuşaklarısınız. Sizlerden sadece ilim sahibi olmanızı değil, bunun yanında irfan sahibi olmanızı, bunun yanında hikmet sahibi olmanızı da istiyorum. Yani ilim, irfan ve hikmet. Bunların üçü zaten bir arada olduğu zaman o gençliği kimse yıkamaz."