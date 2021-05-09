Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”