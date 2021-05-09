İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”
3 terörist etkisiz hale getirildi
09.05.2021 - 20:29 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 20:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, Eren-14 Operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etiketler : terörist,pkk,operasyon,
788944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788944.aspx
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