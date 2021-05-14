Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakiha haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sivil can kayıplarının hızla artmasının, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na bağlı okulların zarar görmesinin ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmalarının, İsrail’in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koyulduğu kaydedildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMU SÜRATLE HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

"Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir.

Gazze bombardıman altında: İşgalci İsrail saldırılarını sürdürüyor Gazze'den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İşgalci İsrail, hain saldırılarına dur durak bilmeden devam ediyor. Havadan ve karadan bombardıman sürdürülüyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeksizin gerçekleştirilen hain saldırıya karşı, dünya sessizliğini koruyor.

Gazze'de Filistinli aileler okullara sığındı Gazze son dakika haberine göre; Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, İsrail saldırılarından korunmak için bölgedeki okullara sığındı.

Gazze saldırı altındayken bale izliyormuş! Katil İsrail, Gazze'de 109 kişiyi şehit edip saldırılarını sürdürürken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'den skandal bir paylaşım geldi. Yaşanan katliamı görmezden gelen Guterres, Moskova'nın ünlü tiyatrosu Bolşoy'da bale gösterisi izlerken fotoğraf paylaştı.