Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında da boş durmadı. Müdürlük, Vakıflar Haftası’nı da kapsayan ramazan boyunca, 10 cami ve 1 türbeyi restore ederek hizmete sundu. Bu yerler şöyle:
¥ Restore edilen yapıların başında Kayseri Talas’ta 18. yüzyılda inşa edilen Reşadiye Yukarı Mahalle Camii geldi.
¥ 15. yüzyılda yaptırılan Bursa Yıldırım Emîr Sultan Camii de 8 Mayıs’ta idrak edilen Kadir Gecesi’nde yeniden cemaatle buluştu.
¥ İstanbul Üsküdar’da bulunan Rumi Mehmet Paşa Camii ile Kaymak Mustafa Paşa Camii 3 yılın ardından ibadete açıldı.
¥ Mimar Atik Sinan tarafından 1468’de İstanbul Fatih Kıztaşı Mahallesi’nde yapılan Kumrulu Mescit Camii restore edildi.
¥ İstanbul Balat’taki Ferruh Kethuda Camii, bu ramazanda ibadete açılan tarihî camiler arasında yerini aldı.
¥ Kanuni Sultan Süleyman Han’ın veziri Pertev Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a 1572-1579’da yaptırılan Kocaeli Pertev Mehmet Paşa Külliyesi’nin 2016’da başlayan restorasyonu 21 Nisan’da tamamlandı.
¥ Kahramanmaraş Onikişubat’ta Mağaralı Camii 3 yılda yenilendi.
¥ Suriye Afrin’de bulunan Ömer bin Hattap Camii ile Nebi Huri Türbe ve Camii’nde savaşın izleri silindi.
10 camide yeniden ezan sesi yükseldi
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş ile Suriye Afrin’de toplam 10 cami ve bir türbeyi restore ederek hizmete sundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında da boş durmadı. Müdürlük, Vakıflar Haftası’nı da kapsayan ramazan boyunca, 10 cami ve 1 türbeyi restore ederek hizmete sundu. Bu yerler şöyle:
Etiketler : restorasyon,cami restorasyon,