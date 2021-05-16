Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında da boş durmadı. Müdürlük, Vakıflar Haftası’nı da kapsayan ramazan boyunca, 10 cami ve 1 türbeyi restore ederek hizmete sundu. Bu yerler şöyle:

¥ Restore edilen yapıların başında Kayseri Talas’ta 18. yüzyılda inşa edilen Reşadiye Yukarı Mahalle Camii geldi.

¥ 15. yüzyılda yaptırılan Bursa Yıldırım Emîr Sultan Camii de 8 Mayıs’ta idrak edilen Kadir Gecesi’nde yeniden cemaatle buluştu.

¥ İstanbul Üsküdar’da bulunan Rumi Mehmet Paşa Camii ile Kaymak Mustafa Paşa Camii 3 yılın ardından ibadete açıldı.

¥ Mimar Atik Sinan tarafından 1468’de İstanbul Fatih Kıztaşı Mahallesi’nde yapılan Kumrulu Mescit Camii restore edildi.

¥ İstanbul Balat’taki Ferruh Kethuda Camii, bu ramazanda ibadete açılan tarihî camiler arasında yerini aldı.

¥ Kanuni Sultan Süleyman Han’ın veziri Pertev Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a 1572-1579’da yaptırılan Kocaeli Pertev Mehmet Paşa Külliyesi’nin 2016’da başlayan restorasyonu 21 Nisan’da tamamlandı.

¥ Kahramanmaraş Onikişubat’ta Mağaralı Camii 3 yılda yenilendi.

¥ Suriye Afrin’de bulunan Ömer bin Hattap Camii ile Nebi Huri Türbe ve Camii’nde savaşın izleri silindi.