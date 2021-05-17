Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Birleşmiş Milletler’in, İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verme' çağrısında bulunmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"BU SİYASİ İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Çelik, BM’nin bu anlamsız çağrılara son vermesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, ‘anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli’ diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail’i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir.”

NE OLMUŞTU?

BM'DEN İSRAİL VE FİLİSTİN ÇAĞRISI

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırısını görüşmek için dün 3. kez toplandı. Konseye hitap eden Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze ve İsrail'deki ölüm ve yıkımın bir arada yaşama ve barış umudunu söndürdüğünü belirterek çatışmalara derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail ve Filistin'e bu "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve uluslararası insani hukuk ile insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi çağrısı yapan Guterres, "Önümüzdeki tek yol ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalara dayalı her iki devletin başkentinin de Kudüs olduğu, karşılıklı tanıma, tarafların bir arada barış ve güven içinde olacağı iki devletli çözüm için müzakerelere dönülmesi. Bu şiddet döngüsü ne kadar uzun sürerse, nihai hedefe ulaşmak da o kadar zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.