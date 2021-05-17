Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyalı Gara şehidi Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey'in ailesi de haberi televizyon ekranlarından aldı.

Şehidin babası Gürsel Özbey açıklamalarda bulundu. Özbey; “Acımızı dindirecek hiçbir şey yok ama bu haber bir nebze olsa da biraz ferahlık veriyor. Ben sayın Bakanım Süleyman Soylu’yla birlikte Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittiğimde bütün dağ kadrosunun, elebaşlarının hepsinin ölmeden benim rahat edemeyeceğimi söylemiştim. İnşallah bunun arkası gelecek." dedi.

Bir nebze de olsa içimize su serpildi

Şehidin annesi Sadiye Özbey ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Çocuklarımızın ölümüne sebep olan teröristlerden birsinin öldürüldüğünü açıkladı. Bir nebze de olsa içimize su serpildi ama inşallah kökleri gelir. Benim çocuğumun hiçbir günahı yoktur. Hiçbir suçu yoktu. Benim çocuğum sadece kendi ekmeğinin peşindeydi. Bize bunları yaşatanlara ben sürekli beddua ediyorum. İnşallah hepsinin kökü gelir." şeklinde konuştu.