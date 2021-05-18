Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Partili milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması ve Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunmuştu. Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Böylelikle 18 yaşından küçük vatandaşların ebeveynleri çocukları için BES hesabı açabilecek.



Sürekli sakatlık tazminatı hesaplanmasında da aynı esaslar geçerli olacağı kaydedilirken, sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplama yapılacağı öğrenildi. Tazminat dışında kalan zararların ise sigorta sözleşmesinde teminat altına alınan risk ile bağdaşmadığından söz konusu kişiler ve araçların uğradıkları zararların zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı değiştirilerek yeniden yapılandırıldı

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı da ‘Finansal İstikrar Komitesi’ olarak değiştirdi. Komitenin yeniden yapılandırılması kararı alındı. Ayrıca mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebileceği ifade edildi. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacağı öğrenildi. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanabileceği kaydedildi.

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabileceği kesinleşti.

İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31 Mayıs 2021'e kadar duracağı açıklandı.