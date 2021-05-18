Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.

"HİÇBİR TERÖRİST HESAP VERMEDEN KAÇAMAYACAKTIR"

"INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 arasında PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu" denilen açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT’in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!" ifadeleri kullanıldı.

Terörist Sofi Nurettin nasıl öldürüldü? Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığı ile Interpol tarafından kırmızı bültenler aranan "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef El Muhammed'in, PKK/KCK'nın sözde askeri konseyinde etkisiz hale getirilen bugüne kadarki en üst düzey terörist olduğu belirlendi.