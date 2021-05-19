Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Kabine toplantısı sonrası bir grup gazeteci ile bir araya gelen Bakan Koca, şunları söyledi:

∂ Bu hafta içerisinde Çin’den 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısı gelecek. Sinovac ile ilgili üretim yetkisi de aldık ancak bu hemen olacak bir şey değil.

∂ BioNTech ile de ciddi bir anlaşma yaptık. Haziranda 30 milyon doz gelecek. Temmuz, ağustos ve eylül olmak üzere 90 milyon doz aşıyı geçeceğiz. BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Uğur Şahin Hoca’mız, anlaşmayla ilgili bilgiyi yarınki Bilim Kurulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak aktaracak. Ayrıca haziran başında kendisini Türkiye’ye bekliyoruz. Birlikte güçlü bir aşı kampanyası yürütmek istiyoruz.

∂ Haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz.

∂ Yerli aşıda Faz-3’e haziran başında başlayacağız. Ağustosta da aşımız inşallah hazır olacak. Yerli aşının üçüncü faz uygulamasında, gönüllülerin bir bölümüne plasebo (boş aşı) yerine inaktif aşı (ölü virüs aşısı) olan Sinovoc kullanılmasıyla ilgili kararı bilim adamları verdi. Bu süreci, bu işi en iyi bilenler yönetiyor. Faz-3 safhasını yine Hacettepe’de daha önce hocalar değişik merkezlerde planlamıştı. Bilim ne diyorsa biz o doğrultudayız.

∂ Ağustos ayında toplumsal bağışıklık kazanacağımızı düşünüyorum.