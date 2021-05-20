Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütüyle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor. Kapana kısıldıklarını anlayan terör örgütü mensupları, güvenlik güçlerinin etkili ikna çalışmalarıyla teslim olmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı,Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 3 teröristin daha bugün Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 71'E YÜKSELDİ

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 2005-2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi.