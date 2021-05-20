Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda kullandığı ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda kullandığı ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İYİ Parti lideri Meral Akşener,