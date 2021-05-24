Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak’a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı.

2'Sİ ÜST DÜZEY 4 TERÖRİST ETKİSİZ

Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye’den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.