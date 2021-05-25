Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün gerçekleşen Meclis Grup Toplantısında yaptığı açıklamalara, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile teşekkür etti.

"BUGÜNKÜ TARİHİ HATIRLATMASI İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ"

Bakan Soylu “‘Devlet-i Ebed Müddet’ anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yalnız değildir" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek.Türkiye sosyal medya iftiralarını ile ele geçirilemez. Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz. Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir.

MHP lideri Bahçeli: Bakan Soylu yalnız değildir MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" dedi.