Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs tarihleri arasını kapsayan haftalık vaka haritasını paylaştı. Yeni tablo ile birlikte haritadaki son durum da belli oldu. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide en fazla görülen il de değişti. İşte tüm gelişmeler...



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.





İstanbul, Ankara, İzmir

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.



Sıralama değişti, ilk sırada onlar yer aldı

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.



Bakan Koca bir diğer paylaşımında, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." ifadelerini kullandı.