Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Instagram üzerinden 'Telif hakkını ihlal ettiniz' yazılı bir mesaj gönderen dolandırıcılar, linke tıklanmasının ardından hesapları ele geçiriyor.

Ele geçirilen hesaplardan ya para karşılığı hesabı geri vermeyi teklif ediyorlar ya da o hesaplar üzerinden terör propagandası yapıyorlar.

BİNLERCE KİŞİ TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, son dönemde en çok bu dolandırıcılık yöntemine ilişkin müracaat edildiğini belirterek, Instagram üzerinden çok farklı bir yöntemle binlerce kişinin tuzağa düşürüldüğünü söyledi.

Bu yöntemle ilgili detayları aktaran Ergün, "Instagram hesaplarını mesaj yoluyla Instagram Telif Merkez, Instagram Kurumsal, Instagram Official hesapları adı altında mesajlar göndermek suretiyle, kişilerin hesaplarında telif hakkı ihlalleri gerçekleştiğine dair ve bu ihlalin önlenebilmesi için 24 saat içerisinde müracaat edilmesi ve gönderilen linke tıklanması şeklinde bir yöntem uygulanıyor." dedi.

Kişilerin panik halinde bu linke tıklayarak telif hakkı sorununu önleme çabası içerisine girdiğini söyleyen Kürşat Ergün, bağlantıya tıklanmasıyla birlikte hesapların ele geçirildiğini söyledi.

Dolandırıcıların, hesapların ele geçirilmesinin ardından çeşitli menfaat teklifleri (para ödenmesi, yüksek takipçili hesaplar üzerinde dolandırıcılık faaliyetleri vb.) yapmaya devam ettiklerini belirten Ergün, "Bazı terör örgütleri, suç örgütleri açısından bu tip hesapların propaganda amaçlı kullanıldığına defalarca şahit olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

HESAP ELE GEÇİRİLDİYSE NE YAPILMALI?

Binlerce kişinin mağdur olduğunu söyleyen Ergün, böyle durumlarla karşılaşan kişilerin konuyu, ilk olarak Instagram yönetimine bildirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"İkinci yol olarak Cumhuriyet Savcılıklarına konuyu intikal ettirip hesabı ele geçiren kişilerin tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılmasıyla ilgili taleplerde bulunabilirler." diyen Kürşat Ergün, "Yine Sulh Ceza Hakimliği nezdinde erişim engelleme hesaplarına yönelik tedbir aldırabilirler." dedi.

Bunların yapılmaması durumunda, kişilerin, gayrihukuki işlemlerden sorumlu tutulma risklerinin olduğunu vurgulayan Ergün, "Hiç vakit kaybetmeden bu önlemlerin alınması lazım." diyerek vatandaşları uyardı.

BİLİNMEYEN LİNKLERE TIKLAMAYIN!

Dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için ne yapılması gerektiğini ifade eden Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, “Mesaj kısmına kendi arkadaşlarımızdan dahi gelmiş olduğunu görsek bile bağlantılara, bunun teyidini yapmadan tıklamamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"Dolandırıcılar, hesapları ele geçirdikten sonra çalınan hesabın arkadaş listesine de aynı mesajları gönderip tuzaklarına düşürmek istiyor." diyen Ergün, "Instagram güvenlik bloğunu çok sert tutmak lazım. Bu da ikili hatta üçlü güvenlik tedbirleri almakla mümkün olabiliyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Aman dikkat! Instagram hesabınıza gelen her mesaja tıklamayın Sosyal medya dolandırıcılığında yeni yöntemler gün yüzüne çıkıyor. Bugüne kadar birçok farklı yöntem deneyen dolandırıcıların yeni tercihi ise Instagram şirket yönetiminden gönderilmiş gibi görünen sahte telif hakkı bildirimleri. Uzman isimler, instagram kullanıcılarının teyidini almadıkları hiçbir linke tıklamamaları gerektiğini söyledi.

Instagram, Selçuk Bayraktar'ın gönderisini kaldırdı! Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, Selçuk Bayraktar'ın Filistin ile ilgili paylaştığı videoyu 'nefret söylemi' gerekçesi ile kaldırdı.