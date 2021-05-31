Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük ölçüde sanayi tesisleri, egzoz gazları ve kozmetik kullanımından kaynaklanan hava kirliliği, tüm dünyada tabiat ve insan için giderek artan bir tehdit olarak görülüyor. Bundan hareketle geçen ay yerli ve millî yazılım kullanarak hava kirliliğini takip etmeye başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dış ortam hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak amacıyla yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre ozon, kükürt, karbon, kurşun gibi maddelerin alt ve üst değer sınırları belirlenecek ve havadaki değerleri anlık olarak takip edilecek.

İSTASYONLAR KURULACAK

Kentlerde yerleşim alanlarıyla ticari alanlara, parklara ve dış mahallelere takip için istasyon kurulacak. Bunun yanı sıra, Merkezî Hava Emisyon Yönetim Portali’ni (HEY Portali) devreye alınacak ve ulusal, yerel ve bölgesel ölçekte emisyon veri tabanı ve hava kalitesi haritaları hazırlanacak. Ayrıca Bakanlık, gerekli gördüğü yerleri hava kirliliğine ilişkin ‘Kritik Bölge’ ilan edecek. Kritik bölgelerde, Acil Durum Eylem Planı (ADEP) ve Temiz Hava Eylem Planı (THEP) hazırlanacak. Söz konusu düzenlemeyle bir yandan hava ve çevre kirliliğinin önemli ölçüde önleneceği belirtilirken, diğer yandan insan sağlığının korunacağı ifade ediliyor. Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA