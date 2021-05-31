Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

122 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Tabloya göre son 24 saatte 122 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 527’ye yükseldi. Toplamda 54 milyon 139 bin 309 test yapıldı. Bugün yapılan 219 bin 461 testten, 6 bin 493 yeni vaka sayısı, 596 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 114 bin 624

Toplam vaka sayısının 5 milyon 249 bin 404 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 582 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 114 bin 624’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 339 olduğu açıklandı.