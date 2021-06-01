Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY örgütünün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

14 GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında, 01.06.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.” denildi.

FETÖ/PDY lideri Gülen'in yeğeni yakalandı FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in akrabası olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurtdışında gerçekleştirdiği bir operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

FETÖ için 37 milyon mülakat Darbe girişiminden bu yana kadar 37 milyon 343 bin mülakat, 463 basın toplantısı ile 961 makale ve mektup yayımlandı.