Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"TEŞKİLATLARIMIZ DİRİDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri anma gününde öncelikle il başkanlarımızla özlem giderdik. Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulumuzun toplantısını gerçekleştirdik. Ertesi gün ise belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Teşkilatlarımız diridir. Dava mücadelemizi inançla ifa etmektedir. Kalpleri mühürlü olanlara görmese de çalışıyoruz, çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU ÜLKEYİ KARŞILIKSIZ SEVDİK"

Bahçeli, "MHP, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışının rehberliği ile duruş göstermektedir. İstiyoruz ki, İstiklal için birlik olalım. İstikbal için dirlik içinde hareket edelim. Kazanan Türkiye, kazançlı çıkan Türk milleti olsun. Geleceğe umutla bakıyoruz, gelişmeleri ufuk derinliği ile kavrıyoruz. Türk milletinin haysiyetini gözetmeyen her teklife kapalıyız. Türkiye'nin hakkını görmeyen her teklife karşıyız. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik, biz bu milleti canımızdan aziz bildik. Biz bu cennet vatanı namus belledik." dedi.

Devlet bahçeli konuşmasına şu şekilde devam etti:

Türk tarihinden ve milletinden beslenen Türk milliyetçiliğinin aziz milletimizin kendine duyduğu güvenin simgesi olduğunu ifade etmek başlıca görevimizdir. Türkiye'yi kötüleme yarışına girenler, aslında milli özgüveni aşındırmak isteyen çorak zihniyetlerden başkası değildir. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalı, mertçe yapılmalıdır. Amaca giden her yolu mübah girenler tehlike saçan yollara girmekten kaçınmamışlardır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz, iradesi esir düşenler için ülkü ve ülkenin esamesi okunamaz.

"ZİLLET PARTİLERİ ZALİMLERİ ELİNDEKİ YEDİLİ KOZDUR"

Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada "Zillet partileri zalimlerin elindeki yedili kozdur. İkbal kaygıları her şeyin önündedir. Kapan üstünde peynir bile görseler, midelerine girecek bir lokmanın peşine düşerler. Sinek gibidirler pekmezciyi hemen tanırlar. Gavurun ekmeğini yediler mi kılıcını sallamaya başlarlar. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez. Çobanla bir olup kuzuyu yerler sonra da dönüp sahibi ile yas tutarlar. Türkiye böyle bir muhalefet anlayışına alarm verircesine maruzdur" ifadelerini kullandı

"KILIÇDAROĞLU'NA NE OLMUŞ"

CHP yönetiminin içler acısı durumunu başkaca izah etmek nasıl mümkündür? İP yönetiminin teslimiyetçi ve süngü düşürmüş hali nasıl açıklanmalıdır? 2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını, buna gerek duymadıklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu'na ne olmuş? Bir yıl içinde değişen nedir? FETÖ'cülerin 6 aylık süre içerisinden Kılıçdaroğlu'nun iktidarını dillendirmeleri birden bire Mayıs ayının ilk haftasından itibaren hükümet üyelerini hedef alan iftiraları erken seçim dayatması ile yakından bağlantılıdır.

ABD'nin bazı Körfez ülkeleri ile birlikte hain senaryolar kurduğu iddiaları havalarda uçuşmaktadır. BAE'den İsrail'e biz ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı. Yapılan iftiralar erken seçim dayatmasıyla bağlantılıdır. Biden'ın gazına gelen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği sahibinin sözüdür. Oyun büyük, oyun sinsidir.