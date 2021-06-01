Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek.

Muş'un ziyaretleri kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile de ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor.

Ele alınacak konular

Bakan Muş'un ziyaretleri çerçevesinde KKTC'de yerleşik firmalar ile yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları değerlendirileceği öğrenildi.

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