Acı haberi Bitlis Valiliği duyurdu. Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadere Köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63" operasyonunda 1 korucu şehit oldu, 5 jandarma personeli ise yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."

"Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz" ifadesine yer verilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

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