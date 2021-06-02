Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan HÜRKUŞ'un yeni versiyonu HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), uçuş gösterisi düzenleyerek görücüye çıktı. Tatbikat kapsamında dikkatleri üzerine çeken HÜRKUŞ HYEU, Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. HÜRKUŞ HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil “Çeşitli ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta HÜRKUŞ HYEU özellikle 135’inci filo nezdinde ‘eğitim’ maksadıyla kullanılacak. Biraz daha açmak gerekirse HÜRKUŞ HYEU ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. HÜRKUŞ HYEU’nun gelişmiş sistemleri ve özellikleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz” dedi.

UTKU'DA HER ŞEY YOLUNDA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin 1.000 beygir gücündeki ilk motor ve çapraz tahrikli transmisyonu Utku’nun çalıştırmasının başarılı şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Demir, testlere ilişkin görüntüyü de paylaştı.

İlklerin uçağı Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından özgün olarak geliştirilen ilk uçak konumundaki ve ilk Türk sivil imalatı sertifikasına sahip Hürkuş, sınıfına göre üstün özelliklerle sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak.