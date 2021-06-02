Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Oktay'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı. Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 13 Ekim 2020'de CHP TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği ifadelerden dolayı kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun iki koruma polisine 'rüşvet'ten gözaltı Muğla Marmaris'de Ethem S'nin 10 yıl boyunca işlettiği ve sonrasında yıllık 400 bin avroya kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun ruhsatı, kavşakta bulunması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı duyuruldu.