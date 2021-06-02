Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre, koronavirüs sebebiyle bazı ülkeden gelenleri karantinaya alıyordu. Bu kırmızı listede Türkiye'de bulunuyordu. Ancak dünya genelinde vakaların azalması üzerine yeni BAG, listeyi güncelledi. Böylelikle Türkiye, İtalya, Hırvatistan, İran, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs 'güvenilir' listesine dâhil edildi. Bu ülkelerden gelenlerin, İsviçre’ye girerken herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağı bildirildi. Kararın yarın itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. Bu arada, Almanya'da Saksonya ve Thüringen federal eyaletleri, Fransa'da Occitanie ve Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgeleri ve İtalya'da ise Apulia ve Campania bölgeleri güvenli bölge olarak belirtilen diğer yerler oldu.

BÜYÜK BRİTANYA ENDİŞE VERİCİ ÜLKELER LİSTESİNDE

İsviçre yönetimi yaptığı açıklamada, dünyada koronavirüs ile ilgili ‘endişe verici’ ülkeleri, Brezilya, Hindistan, Kanada, Nepal, Güney Afrika ve Büyük Britanya olarak bildirdi. Risk listesindeki ülkelerden İsviçre'ye giriş yapan herkes on gün karantinada kalırken kişilerin Covid testlerinin negatif çıkması durumunda bu süre yedi güne iniyor.



Dünyanın en pahalı ülkesi İsviçre oldu Dünyanın en pahalı ülkelere araştırmasına göre, 2020 yılında 122,4 geçim maliyeti endeksi ile en pahalı ülke İsviçre olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en pahalı ilk 20 ülkesi sıralamasında büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu görülürken, Türkiye’nin 102’nci sırada yer aldığı saptandı.

Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19’da “en riskli ülkeler” listesine aldı Almanya ile Çekya, Polonya'yı korona virüsün yayılması bakımından “en yüksek derecede riskli ülkeler” listesine alırken, Polonya'dan bu ülkelere seyahat edecek kişilere test ve karantina zorunluluğu getirildi.