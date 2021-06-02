Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başlatılan "Eren" operasyonlarıyla, teröre ve teröristlere geçit verilmiyor. Bu operasyonlar kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde askerler ve teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak ve güvenlik korucusu Yücel Aki'nin ailelerine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.

Bitlis'ten acı haber: 2 şehit, 4 asker yaralı Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Anadere Köyü kırsalında icra edilen Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu ile yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jandarma Teğmen Baki Koçak şehit oldu, 4 asker yaralandı.

PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı, “İkna çalışması sonucu, 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

TERÖRDEN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER

Merkezi Avustralya’da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), "2020 Küresel Terörizm Endeksi"ni yayımladı. Endekse dair raporda 163 ülkede yıl boyunca meydana gelen terör olayları incelendi.

Endekse göre dünya genelinde terörden en fazla etkilenen ilk 10 ülke sırasıyla Afganistan, Irak, Nijerya, Suriye, Somali, Yemen, Pakistan, Hindistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Filipinler oldu.

Türkiye dünya genelinde 18'inci, ABD 29'uncu, İngiltere ise 30'uncu sırada yer aldı.

Türkiye Avrupa kıtasında ise terör saldırılarından en çok etkilenen ülke oldu.

Terör örgütü PKK Menbiç'te geri adım attı! Halk isteklerini kabul ettirdi Terör örgütü PKK'nın 250 genci zorla örgüte katma girişimi sonra başlayan olaylar Menbiç'te büyük bir protestoya dönüştü. PKK'nın geri adım atması ve halkın isteklerini kabul etmesinin ardından protestolar durdu.