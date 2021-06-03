Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam edip, Marmara Denizi kıyılarını kaplamayı sürdürüyor. Rüzgarların ve deniz hareketlerinin etkisiyle farklı noktalarda yoğunlaşabilen müsilaj, doğaya zarar verdiği kadar çevre sakinlerini de rahatsız edip, vatandaşı endişelendiriryor.

KÖTÜ KOKU DA YAYIYOR

Bostancı bölgesinde, özellikle suların durgun olduğu marinalarda yoğun biçimde görülen müsilaj, balıkçıların da işini zorlaştırıyor.

Kadıköy'de Kurbağalıdere'nin iç kesimlerine kadar ulaşan müsilajın oluşturduğu manzara ve kötü koku rahatsızlığa neden oluyor.

Deniz salyası için Bakanlık harekete geçti Marmara Denizi'nde giderek artan, canlıların ölümüne yol açan deniz salyası sorunuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 Haziran'da çalıştay düzenleme kararı aldı.

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda da görüldü Marmara Denizi kıyılarını kaplayan deniz salyası Anadolu Yakası'nda da görüldü

Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj balıkçıların kabusu oldu Çanakkale’de son birkaç gündür ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) balıkçı ağlarına zarar vermesinin yanı sıra oluşturduğu kirli tabaka ile görenleri tedirgin ediyor.