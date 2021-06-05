Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla PKK, iyice köşeye sıkıştı. Kan kaybetmeye devam eden örgütten 3 teröristin daha öldürüldüğü haberi, İçişleir Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla duyuruldu.

SİHA VE ATAK HELİKOPTERLERİ KULLANILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-1 Operasyonları" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince Van'ın Başkale ilçesinin Terazin Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Jandarma SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Mayıs ayında 81 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu" dedi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.