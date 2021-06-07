Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beslenme ve diyetetik bölümü, 2004'e kadar Türkiye'de sadece 3 üniversitede varken bölümün sayısı 2020'de 96'ya yükseldi. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Meslek Yüksekokullarındaki Beslenme ve Diyetetik Bölümü toplam kontenjanı ise 2014'te 2 bin 600 iken, 2020'de 6 bin 307'ye çıktı. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayhan Dağ "Diyetisyenlik mesleği sağlık meslek mensubu olarak tanımlanıyor. Toplum yaşlanıyor ve sağlık ihtiyaçları artıyor. Bu anlamda da üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerindeki bölümlere talep artıyor. Beslenme ve diyetetik bölümü kontenjanlarında yukarıya doğru bir trend var. Neredeyse kontenjanlarının tamamını da dolduruyor" dedi. Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fatih Özbey ise eve kapanmayla birlikte hastalık stresinin kişileri "duygusal beslenme" denilen bir yöne ittiğine ve diyetisyenlere gelen taleplere dikkat çekti. Bu sürecin diyetisyenlerin internetten danışanlarına ulaşabilme alışkanlıklarını biraz daha artırdığının altını çizen Özbey "Böylece insanların eskiden diyetisyene gidebilme noktasındaki bazı engelleri de ortadan kaldırmış oldu" dedi.