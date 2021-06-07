Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, önemli bir gelişmeyi duyurdu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı Gökhan Demir olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu teröristin 15 Mayıs 2020'de Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Akar: Temmuz 2015'ten itibaren 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin "girilemez" dediği her yere girildiğini ve buraların temizlendiğini belirterek, "Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

İçişleri açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Mayıs ayında 81 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu" dedi.