Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesiyle ilgili, "Eksikler var diye iade edilmişti. Zannediyorum eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan süreç." ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ AHMET ŞIK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında soruşturma başlattığı Milletvekili Ahmet Şık’ın açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çelik şunları söyledi:

”Milletvekili sıfatı taşıyan birinin ‘devlet katildir ,devlet seri katildir’ demesi Bu üslubu biz silahlı terör örgütlerinden biliyoruz. Böyle düşünüyorsa TBMM ‘de ne işi var. Böyle bir ikiyüzlülük ve terör örgütü ağzıyla konuşmak kabul edilebilir değildir. Muhalefeti eleştirisiniz, siyasi uygulamaları da eleştirirsiniz bir devlete katil demek , millet tarafından verilen devletin meşruiyetine saldırı demektir. Bu herhangi bir eleştiri değildir. Muhalefetten bazılarının arkadaşımızdır dostumuzdur diyerek sahiplenme açıklaması bu kendi -partilerinin meşruiyetini tartışmaya açar. Yargı kendi kararını verdikten sonra bizim parti olarak gurubumuza düşen vazife olursa yerine getiririz”.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladığı" gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması ve partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın da bulunduğu 687 üyeye siyasi yasak getirilmesi talep edilmişti. İddianame, 17 Mart 2021'de Yüksek Mahkeme'ye gönderilmişti.

USUL EKSİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Davada Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 19 Mart'ta iddianame üzerinde ilk inceleme raporunun düzenlenmesi için bir raportör görevlendirmişti. Anayasa Mahkemesi, davanın ilk incelemesini 31 Mart'ta yapmıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu iddianamede usul eksiklikleri tespit ettiklerini belirterek, başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar vermişti. Eksikliklerin tamamlanması ardından ilk inceleme tekrar yapıldı. 15 Nisan'da AYM, gerekçeli kararı Yargıtay'a göndermişti.

AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay'a iade etti Anayasa Mahkemesi (AYM), eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemesini yarın yapacak Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini yarın yapacak.