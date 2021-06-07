Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

91 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 91 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 255’a yükseldi. Toplamda 55 milyon 673 bin 616 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 164 testten, 5 bin 647 yeni vaka sayısı, 495 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5 MİLYON 167 BİN 350

Toplam vaka sayısının 5 milyon 293 bin 627 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 576 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 167 bin 350’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 60 olduğu açıklandı.

Yetişkinler aşılanınca çocuklar korona oldu ABD’de yetişkinler hızla aşılanırken, aşı olmayan çocuklarda koronavirüs vakaları artmaya başladı.

6 Haziran 2021 koronavirüs tablosu Koronavirüle mücadele başarılı bir biçimde sürüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.