Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nişantaşı'nda yaşanan şiddet olayını telin ederek, "Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız" dedi.

Kanada'da İslam karşıtlığı yüzünden 4 Müslüman'ın öldürülmesine üzülürken, Nişantaşı'nda başörtülü bir kadına saldırıldığını söyleyen Altun, ırkçılığın en büyük hastalık olduğunu vurguladı.

Altun açıklamasında, "Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değil. Bu barbarlığı telin ediyorum. Ülkemizde ne yazık ki yıllar yılı birileri topluma yersiz korkular zerk ettiler. Kirli ve hastalıklı ruh hallerini ideoloji diye pazarladılar. Dini değerleri benimseyen geniş toplum kesimlerini ötekileştirerek toplumsal huzuru bozdular. İşte onlar bugün Nişantaşı'nda yaşanan şiddetin ortağıdır." dedi.

BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN Mİ SES ÇIKMIYOR?

"Bir de buradan şunu sormak istiyorum." diyerek sözlerine devam eden Altun, "Bu şiddete maruz kalan kişi başörtülü olduğu için mi bazı 'insan hakları' savunucuları, 'kadın hakları' aktivistleri seslerini çıkarmıyorlar? Nedir bu onaylayıcı sessizliğin sırrı? İnsan, eşrefi mahlukattır. Kişi kendisi için istediğini diğeri için istemedikçe gerçek huzur ve güven ortamının oluşması mümkün değildir. Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız. Huzur için, güven için, istikrar için, istikbalimiz için daha çok çalışacağız." dedi.

Avrupa'da başörtülü kadınlar sokakta gezemiyor Son iki yılda aşırı sağcıların işledikleri suçlar arttı. Son dönemde Başkent Berlin'in bazı bölgelerinde bile kadınlar tek başına metroya binemiyor; 2-3 kadın bir araya gelerek gidiyor!

NİŞANTAŞI'NDA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRMIŞTI

Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturan başörtülü akademisten Neşe Nur Akkaya'ya, Eray Ç isimli bir kişi "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek yumruklu saldırıda bulunmuştu. "Burada sizi istemiyoruz. Gaziosmanpaşa'ya, başka yerlere gidin" şeklinde nefret söyleminde bulunan kişiden şikayetçi olan Akkaya'nın kardeşi ise, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Eray Ç. işle ilgili "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek tepki göstermişti.

ABD'de skandal: Başörtülü kadına uçakta ayrımcılık ABD'de bir hava yolu şirketiyle seyahat eden kadın, başörtüsünden dolayı uçakta ayrımcılığa uğradığı iddiasında bulundu.