Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Marmara hepimizin" sloganıyla İstanbul Caddebostan sahilinde düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği seferberliğini başlattık. 2021 yılı sonuna kadar da Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. 7 ilde, yaklaşık 25 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren deniz salyası problemine karşı tek yürek olduk. Bu küresel krize, afetlere ve deniz kirliliğine karşı bir seferberlik ruhuyla hareket etmek durumundayız. Bu temizlik millî bir meseledir. İnşallah Marmara’yı en hızlı şekilde en duru, en saf, en berrak hâline yeniden kavuşturacağız. 18 tane desek botumuzla harekete geçiyoruz. Topladığımız atıkları karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla belediyelerin bertaraf tesislerine göndereceğiz" dedi. Çalışmaların 7/24 süreceğini belirten Bakan Kurum, müsilajdan etkilenen balıkçılara destek verileceğini aktardı. Öte yandan sadece Çanakkale'de denizden 20 ton müsilaj toplandı.

MSB DE TEMİZLİĞE KATILDI

Müsilaj temizleme çalışmalarına Millî Savunma Bakanlığı da dâhil oldu. Bakanlık, dün Kocaeli koordinesinde Gölcük Poyraz Limanı’nda başlatılan çalışmalara araçlar ve personelle destek verdiklerini açıkladı.

İşte Marmara'yı kurtaracak planlar Müsilaj acilen temizlenecek. Arıtma tesisleri 7/24 online izlenecek. Gemilerin atık sularının boşaltılması önlenecek. Tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek. 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak.

MANZARAYI BOZDU

Bursa Mudanya’ya bağlı Güzelyalı’da deniz havası almak isteyenler sahile gitti. Ancak onların bu düşüncesi müsilaj engeline takıldı. Vatandaşlar, denizde oluşan çirkin görüntü sonrası yavaş yavaş evlerine döndü. İlçede ikamet eden Hasan Cansıra ‘Görüntü olarak çok pis bir manzara var. 44 senedir buradayım, böyle bir şey ile ilk defa karşılaştım. Büyük ihtimalle bu sene denize giremeyeceğiz” dedi. Öte yandan bölgede 320 ton deniz salyası temizlendi.

Müsilajın yoğunluğu korkutuyor! Beton gibi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı.

AKDENİZ VE EGE'DE DENİZ PIRIL PIRIL

Marmara’da deniz salyaları vatandaşları tedirgin ederken Ege ve Akdeniz kıyılarında suyun temizliği göz kamaştırıyor. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu Muğla Bodrum’da tatilciler, denize akın etti. Suyun tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, müsilajın buralara kadar gelmesinden endişe duyduklarını belirtti. Antalya’da da benzer görüntüler oluştu. Ailesiyle beraber İstanbul’dan Alanya’ya tatile gelen Şevval Zehra Çetingürbüz “Ben Avcılar’da oturuyorum, sahile yakınız. Pis olmasından dolayı denize zaten giremiyorduk ama müsilaj ile daha da kötü oldu. Burada deniz çok güzel, keyifle yüzüyoruz. Hava da harika, imkânı olan herkes buralara gelmeli” dedi. Kocaeli’nden gelen Furkan Çam da şunları söyledi: Marmara’daki kirlilik insanın psikolojisini etkiliyor. Burası ise insanın için açıyor.

MSB, Gölcük'te müsilaj temizlemeye başladı Milli Savunma Bakanlığı, Kocaeli'nin Gölcük Poyraz Limanı'nda müsilaj temizleme çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.



